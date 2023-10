Suan: Die Erlebnismarke der Schweizer Salinen

Haben Sie sich jemals gefragt, weshalb es in der Schweiz Salz gibt? Wofür es verwendet wird und wie es genau gewonnen wird? Die Schweizer Salinen fördern, lagern und vertreiben Salz für die ganze Schweiz – jährlich bis zu 650‘000 Tonnen. Und das bereits seit 450 Jahren. Die Rundgänge in Schweizerhalle und Riburg wurden unter dem Motto «Erlebe das Salz» komplett neugestaltet. Diese wurden von den beiden führenden Schweizer Szenografie-Agenturen Steiner Sarnen und Bellprat entwickelt (persoenlich.com berichtete).

In enger Zusammenarbeit mit Caroline Duparc und Team von den Schweizer Salinen erarbeitete Suan den Namen und den visuellen Auftritt von Salina Helvetica. Im Prozess wurden Prototypen verschiedener Namensvorschläge mit passender Gestaltung geprüft, bis man sich schliesslich für den passenden Entwurf und Namen entschieden hat. Die Herausforderung war laut einer Mitteilung, dass die visuelle Verwandtschaft mit der Unternehmensmarke Schweizer Salinen und den verschiedenen Produktemarken (Jurasel, Sel des Alpes, Reosal etc) gewährleistet sein sollte.

Um die Faszination des Salzes in der breiten Bevölkerung zu wecken, erarbeitete die Agentur eine Kampagne, die in ausgewählten Schweizer Städten ausgerollt wird. Zentrales Element sei dabei die Bildsprache, die «die Mystik und die Faszination der eindrücklichen Salzwelt» transportiere. In zwei Shootings wurde Bildmaterial vor der Kulisse des Salzbergs und bei weiteren Stationen aus der Erlebnisroute produziert. Die Bilder würden auch die beeindruckenden Installationen und die in die Ausstellungen integrierten Spiele zeigen.

Die crossmediale Kampagne mit Online-Werbung, Plakaten, Kinowerbung, bedruckten Trams und Bannern wurde zunächst in der Region Basel auf den Launch-Event in Schweizerhalle aufmerksam gemacht. (pd/cbe)