Nach fünf Jahren Marktpräsenz in der Schweiz hat Uber eine nationale Medienkampagne gestartet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fahrer, die mit der Smartphone-App in den Schweizer Städten unterwegs sind, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Form von Porträtfotos, Statements und Online-Clips lernt man so unter anderem Jennifer kennen, eine junge Frau mit einer grossen Leidenschaft für Autos, die neben ihrer Arbeit als Chauffeurin eine eigene Firma für Oldtimer-Fahrten gegründet hat. Roland, Alphornspieler aus Opfikon, bevorzugt die Einsamkeit der Berge – der Kontakt mit seinen Mitfahrern bietet eine willkommene Abwechslung. Bei Cafébesitzer Yahia kommt die Gastfreundschaft von ganzem Herzen, egal ob im Café oder im Fahrzeug.

«Die Fahrer sind das Herzstück unserer Plattform», wird Luisa Elster, Sprecherin von Uber in der Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Für ihre Fahrgäste sind sie viel mehr als nur ein Chauffeur, der sie von A nach B bringt. Sie machen jede Fahrt auch zu einem persönlichen Erlebnis. Wir möchten ihnen ermöglichen, ihre Geschichten mit der gesamten Uber-Community zu teilen».

Die Kampagne überlässt den Fahrern das Wort, kommt ohne Scripts aus und setzt auf eine dokumentarische Bildsprache. Der Fokus liegt auf den Fahrern, ihren Hobbys, Leidenschaften und individuellen Gründen, warum sie die Uber-App nutzen.

Neben Printanzeigen und Onlinevideos komplettieren Interviews mit den Fahrern auf fahrergeschichten.ch die Kampagne. Diese hat Uber in Zusammenarbeit mit der Agentur Maison Carnot realisiert. (pd/cbe)