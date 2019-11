Cavegn Werbung: Die grössten Hits ganz in Hollywood-Manier

Cavegn Werbung hat das Jubiläumssujet für den diesjährigen Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreis Edi gestaltet. Der Award feierte am letzten Donnerstag im Schiffbau Zürich sein 20-Jahr-Jubiläum (persoenlich.com berichtete). Dieses Jahr mit dabei: Bundesrat Alain Berset. «Ich mag Werbefilme mit Humor, mit Ironie», sagte dieser im Interview mit persoenlich.com.

Für die ganz besondere Jubiläums-Gala hat die Agentur das Motto «Greatest Hits» entworfen. Zwar werden beim Edi jedes Jahr die Highlights des Schweizer Auftrags- und Werbefilmschaffens gewürdigt, doch dieses Jahr gab es das Beste aus 20 Jahren Erfolgsgeschichte. Die Typographie soll gleichermassen an Greatest-Hits- oder Best-of-Alben aus der Musikgeschichte, als auch an die grossen Leuchtreklametafeln Hollywoods, erinnern, heisst es in der Mitteilung dazu.

Zu den Werbemitteln rund um die Einreichung, die Short-List und die Einladung zur Gala, wurde dieses Jahr zusätzlich eine Sondernummer des Magazins «persönlich» gestaltet. Auftraggeber war die Swissfilm Association, bei Cavegn Werbung verantwortlich waren: Markus Cavegn (Art Direktion), Markus Rottmann (Text), Daniel Soldenhof (Grafik).(pd/wid)