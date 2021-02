Bernafon Alpha lässt die alte Tonverarbeitungstechnik von Hörgeräten hinter sich. Das neue Produkt ist laut eigenen Angaben «das erste Hörgerät mit Hybrid Technology und steht für kompromisslos besten Sound». Gleichzeitig werden sowohl das Sprachverstehen als auch der Hörkomfort deutlich verbessert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Inspiration zur neuen Kampagne komme aus der Tierwelt. Dort gibt es Arten, die für ihr perfektes Gehör bekannt sind, schreibt Ogilvy. So stehe die Verbindung zwischen Tier und Mensch in der Kampagne im Vordergrund – und die Botschaft «Inspired by the best» schaffe die Brücke zum neuen Produkt auf anschauliche Weise.

Der Produktlaunch erfolgt mit drei verschiedenen Key Visuals für Anzeigen, Prospekte und POS-Dekoration und einem Produktfilm, der die Konzeptidee «mit cineastischen Momentaufnahmen» einfängt. Der Film lässt die Zuschauer laut Mitteilung «hautnah am Hörerlebnis im Wald» teilnehmen und erzeugt «Begegnungen der besonderen Art, zwischen Mensch, Tier und Natur».



Verantwortlich bei Bernafon: Iris Müller (Head of Marketing Communication Projects), Myriam Schneider (Project Leader Marketing Communication); verantwortlich bei Ogilvy: Stephanie Lang (Kreation), Daniela Etterlin (Beratung), Jonathan Schipper (Gesamtverantwortung). Fotografie: Cyrill Matter. Film: Boutiq: Fabian Weber (Regisseur) André Agustoni, Theresa Berres (Producer). Bildbearbeitung: Detail. (pd/cbe)