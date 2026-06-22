Publiziert am 22.06.2026

Für das Erscheinungsbild der 47. Ausgabe des Zürcher Theaterspektakels arbeitet das Studio Marcus Kraft erstmals mit der Schauspielerin und Choreografin Vimala Pons zusammen. Da Pons am Festival mit ihrer Produktion «Honda Romance» auftritt, fungiert die Kampagne gleichzeitig als Vorgeschmack auf das Programm.



































Die auf analogem Film entstandenen Bilder des Fotografen Maxime Ballesteros zeigen Körper in industrieller Umgebung. Ergänzt werden die Sujets durch filmische Sequenzen mit Musik von Rebeka Warrior. Die auf analogem Film entstandenen Bilder des Fotografen Maxime Ballesteros zeigen Körper in industrieller Umgebung. Ergänzt werden die Sujets durch filmische Sequenzen mit Musik von Rebeka Warrior.



Die Kampagne werde als «zusätzliche Bühne» verstanden, lässt sich Designer Marcus Kraft in der Mitteilung zitieren. Man setze bewusst auf die Textur und die Fehlerhaftigkeit des echten Films – eine implizite Abgrenzung gegenüber KI-generierten Bildern.



Das Zürcher Studio verantwortet die visuelle Kommunikation des Festivals bereits seit 2018. Die aktuelle Kampagne ist ab sofort im öffentlichen Raum sowie digital sichtbar. Das Programm umfasst laut Veranstalter über 60 internationale Produktionen aus Theater, Tanz, Musik und Performance. (pd/nil)



