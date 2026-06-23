Publiziert am 23.06.2026

Massagen beim Bäcker, Haarstyling im Wäschesalon – mit absurden Fehlbesetzungen lanciert die Zürcher Kreativagentur Jeff eine kanalübergreifende Markenkampagne für den Kontaktlinsen-Anbieter LensVision. Die vier Bewegtbild-Spots sind seit Montag in der Deutschschweiz auf Out-of-Home-Flächen, YouTube und Social Media zu sehen. Im September folgt eine zweite Welle mit Connected TV und digitalen Newsumfeldern.

Die humoristischen Situationen folgen laut einer Mitteilung einer einfachen Logik: Wer beim Falschen landet, bekommt nicht das Richtige. Der Claim «Aber für Kontaktlinsen, zum Spezialisten» positioniert LensVision als einzige Schweizer Marke mit einem reinen Kontaktlinsen-Fokus – von der Beratung beim Partneroptiker bis zum Wiederkauf online. Für LensVision ist es der erste eigenständige Markenauftritt.

«Seit 2007 konzentriert sich LensVision auf eine einzige Sache: Kontaktlinsen. Mit unserer Markenkampagne machen wir diesen Fokus sichtbar und zeigen auf humorvolle Weise, dass es sich lohnt, bei Kontaktlinsen auf einen Spezialisten zu setzen», so Noel Blessing, Head of Brand Strategy & Activation bei der Vision Group AG, der Betreiberin von LensVision. (pd/cbe)