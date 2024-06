Publiziert am 04.06.2024

Seit 1838 befördert Welti-Furrer Kunstwerke nach allen Regeln der Kunst. Museen, Galerien, Auktionshäuser sowie Privat- und Firmensammlungen vertrauen ihre wertvolle Fracht Welti-Furrer an. Seit 2012 lässt der Kunstlogistik-Spezialist seine Botschaften von Ruf Lanz verpacken. Die Kreativagenetur wurde dafür in der Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete).

Markus Maushart, CEO der Welti-Furrer Group, kommentiert die langjährige Zusammenarbeit in einer aktuellen Medienmitteilung so: «Auf die Kampagnen von Ruf Lanz erhalten wir aus der Kunstwelt viel positives Feedback. Dass wir dafür immer wieder gewichtige Awards transportieren dürfen und sogar in Museumssammlungen aufgenommen wurden, passt ins Bild.»

Im Hinblick auf die im Juni stattfindende Art Basel, die grösste Kunstmesse der Welt, hat Ruf Lanz zwei neue Kampagnen kreiert. Die Kampagne «Worldwide Art Transports» zeigt anhand von ikonischen Gemälden mit verblüffenden Abweichungen, dass Kunst mit Welti-Furrer überall gut ankommt, sei es in den Arabischen Emiraten, in Asien, in der Schweiz oder in London. Welti-Furrer übernimmt dabei die komplette Logistik und kümmert sich um Transport, Auf- und Abbau, Installation und alle Zollformalitäten.



Die zweite Kampagne «Art Storage with Parasite Protection» wirbt pointiert für die Kunstlagerung inklusive Schädlingsbekämpfung. Denn Gemälde, Antiquitäten und Skulpturen sind anfällig für Schädlingsbefall, der bei Nichtbehandlung zur völligen Zerstörung führen kann. Deshalb steht im gesicherten Kunstlager von Welti-Furrer eine der grössten Stickstoffkammern der Schweiz. Durch den langsamen Sauerstoffentzug sterben Schädlinge wie Holzwürmer, Papierfischchen, Textilmotten und Milben vollständig ab, ohne dass das wertvolle Kulturgut leidet.



Beide Kampagnen erscheinen auf Plakaten im Umfeld der Art Basel, in ausgewählten Kunstmagazinen, in einer Kunstkarten-Edition und im Web. (pd/nil)