Publiziert am 09.06.2026

Galaxus setzt seine Lager-Hits-Kampagne fort. Nach einer ESC-inspirierten Ausgabe im Vorjahr dient diesmal die Fussball-WM als Vorlage für vier neue Songs und Videoclips, die im Zentrallager in Wohlen gedreht wurden, heisst es in einer Mitteilung.

Die vier Clips vereinen unterschiedliche Musikstile: Balla-Rap, Dance, Folkrock und Rap. Als Darsteller fungiert das eigene Produktsortiment. Die Songtexte und Videoclips entstanden laut Galaxus im Teamwork mit echten Menschen, die Stimmen wurden mithilfe von KI eingespielt.





Die Videoclips tragen die Titel «Balla Balla», «Football Unites the World», «Multinational» und «Supporter en herbe». Verbindendes Element aller vier Produktionen ist die Lager-Ästhetik des Wohler Zentrallagers, durch das sich die Kampagne als musikalisches Dribbling durchs Sortiment inszeniert.





Seit Montag ist die Kampagne schweizweit im Kino sowie als Online-Bewegtbild auf Newsplattformen, im Online-TV und auf Social Media zu sehen. In Deutschland wird sie als Online-Bewegtbild auf Videoplattformen und auf Social Media ausgespielt. (pd/spo)