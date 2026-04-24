Im Mittelpunkt der neuen PostFinance-Kampagne, die von Sir Mary umgesetzt wurde, stehen zwei Long-Content-Filme. Die bewusst längere, filmische Umsetzung setzt auf Nähe und Ehrlichkeit, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.
Der erste Film erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich hinter einer telefonischen Anfrage zur Anlageberatung verbirgt und sich ihren Weg in die finanzielle Unabhängigkeit hart erarbeitet hat. Der zweite begleitet einen ambitionierten Koch auf der Suche nach der passenden Bezahllösung für seinen unternehmerischen Traum.
Mit dem rund dreiminütigen Filmformat setzt PostFinance auf ein für die Bankenwerbung ungewöhnlich ausgedehntes Erzählformat. Die Spots sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt in die Lebensrealitäten der Protagonistinnen und Protagonisten eintauchen lassen und die Bank als empathische Dienstleisterin positionieren.
Zu sehen sind die dreiminütigen Spots sowie diverse Cut-Downs ab sofort auf digitalen Kanälen sowie im Kino. Ergänzend dazu bündelt eine Landingpage die Inhalte und verknüpft die Geschichten mit den entsprechenden Angeboten von PostFinance. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei PostFinance: Jelena Mesic (Marketing Managerin / Projektleitung), Monika Luck (Co-Head of Marketing Communications Basic Banking), Francisco Moreno (Head of Marketing Communications Privatkunden), Manfred Blattner (Senior Brand Manager), Tiziana Felline (Social Media Managerin); verantwortlich bei Sir Mary: Adrian Merz (Executive Creative Director), Luca Schöbi (Creative Director), Katrin Espelage (Creative Director), Jodok Meier (Copywriter), Thomas Berger (Design Director), Jacqueline Willimann (Account Director), Alexandra Sutter (Account Manager), Nicolas Hostettler (Managing Director/Strategy Director), Daniel Zuberbühler (Managing Partner); Produktion: farbfilm studio GmbH; Flo Brunner (Founder/Executive Producer), Alina Graber (Production Coordinator), Giada Bossi (Regie), Persona. (DOP), Chris Zimmermann (Edit), Markus Sasse, Sebastian Buck (Composer), Philip Zimmermann (Sounddesign & Mix) Dubdub Studios GmbH (Voice Over), David Castanon Pesquera (Grading); Media: Publicis Media AG.