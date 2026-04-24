Publiziert am 24.04.2026

Im Mittelpunkt der neuen PostFinance-Kampagne, die von Sir Mary umgesetzt wurde, stehen zwei Long-Content-Filme. Die bewusst längere, filmische Umsetzung setzt auf Nähe und Ehrlichkeit, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Der erste Film erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich hinter einer telefonischen Anfrage zur Anlageberatung verbirgt und sich ihren Weg in die finanzielle Unabhängigkeit hart erarbeitet hat. Der zweite begleitet einen ambitionierten Koch auf der Suche nach der passenden Bezahllösung für seinen unternehmerischen Traum.

Mit dem rund dreiminütigen Filmformat setzt PostFinance auf ein für die Bankenwerbung ungewöhnlich ausgedehntes Erzählformat. Die Spots sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt in die Lebensrealitäten der Protagonistinnen und Protagonisten eintauchen lassen und die Bank als empathische Dienstleisterin positionieren.





Zu sehen sind die dreiminütigen Spots sowie diverse Cut-Downs ab sofort auf digitalen Kanälen sowie im Kino. Ergänzend dazu bündelt eine Landingpage die Inhalte und verknüpft die Geschichten mit den entsprechenden Angeboten von PostFinance. (pd/spo)