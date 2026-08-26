Marty-Trezzini: Die Nachtschicht rückt ins Rampenlicht

Publiziert am 26.08.2026

Marty-Trezzini hat für Babu's eine Kampagne zum 15-jährigen Bestehen der Marke entwickelt und von der Konzeption bis zur Produktion umgesetzt, teilt die Agentur mit. Im Zentrum steht unter dem Titel «We bake your day» die hauseigene Bäckerei des Zürcher Coffeehouse-Unternehmens, die in der Binz täglich Brote und Gebäcke für die mittlerweile vier Standorte in Zürich herstelle.

Herzstück der Kampagne ist ein dokumentarisch gehaltener Film, der den frühen Morgen in der Bäckerei begleitet. Timestamps dienten dabei als Storytelling-Element durch die Produktion, während Voiceover-Aussagen des Mutter-Tochter-Führungsduos Sandra und Elena Kubista eine zusätzliche erzählerische Ebene einbrächten, heisst es weiter. Ergänzt wird der Film durch Cutdowns sowie eine entsprechend gestaltete Bildwelt.

Die Kampagne soll über das Jubiläumsjahr hinaus als kommunikative Plattform dienen und kommt auf Social Media, digitalen Kanälen sowie der Website von Babu's zum Einsatz. (pd/spo)