Publiziert am 24.03.2025

Werbung wirkt, auch ohne Plakate oder Spots. Am Sonntag publizierte Denner ein Inserat in der Sonntagspresse (persoenlich.com berichtete). Darin verglich der Discounter seinen Preis für die Dubai Schokolade von Lindt mit dem Preis bei Coop. Diese war mit 9.95 Franken zwei Franken teurer, was zu diesem Spruch führte: «Bei Coop zum Dubai-Preis, bei Denner zum Tiefstpreis!»

Das wollte Coop offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Am Montag war die besagte Tafel auf der Webseite mit 7.95 Franken angeschrieben, wie persoenlich.com feststellte; also der gleiche Preis wie beim Schweizer Discounter.

«Produktneuheiten stellen punkto Preisdefinition eine gewisse Herausforderung dar», erklärt Coop auf Anfrage und betont, dass der alte Preis «verhältnismässig» war. «Wir setzen uns für faire und marktgerechte Preise gegenüber unseren Kundinnen und Kunden ein. Wir beobachten den Markt laufend und reagieren bei Bedarf umgehend.» Die Frage, ob die Denner-Werbung die Preisanpassung beeinflusst hat, lässt die Medienstelle unbeantwortet. (spo)