Publiziert am 19.10.2026

Wenn am 25. Oktober die Uhren zurückgestellt werden, wird es abends eine Stunde früher dunkel. Daran knüpft die Kampagne an, die der SZBlind gemeinsam mit der Agentur Spinas Civil Voices entwickelt hat. Das geht aus einer Medienmitteilung vom Montag hervor.

Bestellt werden konnte ein Kerzenpaar aus Schweizer Bienenwachs – als Zeichen der Verbundenheit mit Menschen mit Blindheit oder Hörsehbeeinträchtigung. Auf die Bestellseite führten Social-Media- und Google-Anzeigen sowie ein E-Mailing. Die anschliessende E-Mail-Serie stellt die Arbeit des Vereins vor.

Wie viele Kerzenpaare verkauft wurden und welcher Anteil des Preises dem Verein bleibt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. (pd/nil)