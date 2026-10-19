Wenn am 25. Oktober die Uhren zurückgestellt werden, wird es abends eine Stunde früher dunkel. Daran knüpft die Kampagne an, die der SZBlind gemeinsam mit der Agentur Spinas Civil Voices entwickelt hat. Das geht aus einer Medienmitteilung vom Montag hervor.
Bestellt werden konnte ein Kerzenpaar aus Schweizer Bienenwachs – als Zeichen der Verbundenheit mit Menschen mit Blindheit oder Hörsehbeeinträchtigung. Auf die Bestellseite führten Social-Media- und Google-Anzeigen sowie ein E-Mailing. Die anschliessende E-Mail-Serie stellt die Arbeit des Vereins vor.
Wie viele Kerzenpaare verkauft wurden und welcher Anteil des Preises dem Verein bleibt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei SZBlind: Martin Nideröst (Fachbereichsleiter Marketing und Fundraising); verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Susi Kammergruber (CD, Strategie), Nicolas Stark (Art Direction), Beat Egger (Text), Conny Geibel (Leitung Crossmedia-Strategie), Eric Schwegler (Digital Marketing Consultant), Kadir Demirtas (Produktion).