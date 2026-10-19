Farner: BLKB hilft das «Finanz-Gnusch» entwirren

Publiziert am 19.10.2026

Die Agentur Farner hat für die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eine Kampagne entwickelt, die seit dem 19. Oktober auf OOH- und DOOH-Flächen läuft. Im Zentrum steht der Satz «Echte Beratung schafft Klarheit.» Ein roter Faden liegt über Teilen des Slogans. Laut Mitteilung steht er für das «Finanz-Gnusch», also das Durcheinander offener Finanzfragen. Von links nach rechts löst sich das Gewirr auf.

Die BLKB verstehe Beratung nicht als Verkaufsgespräch, heisst es weiter. Für die Bank beginne sie mit dem Zuhören und dem Verstehen der individuellen Situation. Man entscheide nicht für die Kundschaft, sondern schaffe die Grundlage für deren Entscheide. Die Kampagne soll auch in der Beratung selbst «erlebbar» werden. Wie, lässt die Mitteilung offen.

Anfang 2027 will die Bank die Kampagne weiterentwickeln und den roten Faden anhand konkreter Fragestellungen weitererzählen. (pd/nil)