SRF: Patti Basler steigt in den Ring

Publiziert am 19.10.2026

SRF verbinde in der neuen Sendung «Pattis Fight Club» politische Auseinandersetzung mit Satire, schreibt das Unternehmen. Patti Basler empfängt für das neue Format vier Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Die Sendung läuft vier Mal am Sonntagabend im Dezember jeweils um 21.45 Uhr auf SRF 1. Auf Play SRF sind alle vier Folgen ab dem ersten Sendetermin abrufbar. Das teilte der Sender am Montag mit.

Laut Mitteilung wird im «Fight Club» mit Worten gekämpft: Basler stelle Fragen, die wehtun, lege Widersprüche offen und dränge ihre Gäste in die Defensive. Wer sich ihr stellt, gibt SRF später bekannt. «Für mich ist es ein Abstieg in den Boxkeller, für meine Gäste im besten Fall ein Aufstieg in Schlagfertigkeit», lässt sich Basler zitieren. Martina Ziesack, Leiterin Comedy & Satire bei SRF, ordnet das Format so ein: «Mit ‹Pattis Fight Club› erweitern wir unser Satireangebot um eine neue Form des politischen Gesprächs.»

Bis und mit November zeigt SRF 1 am Sonntagabend «Late Night Switzerland» und «Die Sendung des Monats». Gabriel Vetters Monatsrückblick endet am 29. November nach drei Staffeln (persoenlich.com berichtete). Im Dezember übernimmt «Pattis Fight Club» den Sendeplatz. (pd/nil)