Digitas | Saatchi & Saatchi: Die Schadensgeschichte entsteht im Kopf

Publiziert am 12.06.2026

Die CSS Versicherung geht mit einer neuen Kampagne für ihre Sachversicherungen an den Markt. Entwickelt wurde die Vermarktungsplattform von Digitas und Saatchi & Saatchi Switzerland, die sich Ende 2025 in einem Pitchverfahren gegen die Konkurrenz durchgesetzt hatten. Seit Mitte April ist die Kampagne an zahlreichen digitalen Touchpoints zu sehen, teilen Agenturen der Publicis Groupe mit.

Das kreative Herzstück der Kampagne ist eine prägnante Headline-Mechanik mit Wortspielen wie «Gepäck. Verlust?» oder «Wasser. Schaden?». Anders als in der branchenüblichen Werbung verzichtet die Kampagne vollständig auf die visuelle Darstellung von Schäden. Stattdessen zeigt sie monochrome Einzelobjekte vor korrespondierendem Hintergrund – die eigentliche Geschichte entsteht im Kopf der Zielgruppe. Die Kampagne umfasst Reise-, Hausrat-, Haftpflicht- und Gebäudeversicherungen.

Gepromptet statt fotografiert

Bereits im Ideation-Prozess wurde bewusst auf die Darstellung von Personen verzichtet, um eine effiziente, skalierbare Produktion mit modernsten Technologien zu ermöglichen. Die Objekte wurden gepromptet statt fotografiert, was aufwändige Shootings und die Suche nach Stockbildern hinfällig machte. Über ein Dynamic Creative Setup wurden Werbemittelproduktion und Formatadaption automatisiert. Insgesamt entstanden so mehr als 3800 Assets in vier Sprachen, die entlang des gesamten Sales Funnels zielgruppen- und formatgerecht ausgespielt werden.





«In einem dynamischen Marktumfeld sind visuelle Einzigartigkeit, prägnantes Messaging und kreative Exzellenz die entscheidenden Faktoren für den kommunikativen Erfolg. Der vorgeschlagene Ansatz hat uns von Anfang an überzeugt», erklärt Lukas Trinkler, Fachspezialist Digital Marketing bei CSS, in der Mitteilung.

Die Kampagnenlogik erlaubt es, aktuelle Ereignisse, saisonale Anlässe und kulturelle Themen schnell zu integrieren – etwa rund um Ferienzeiten oder Sportgrossereignisse. Der Kampagneneinsatz ist für die nächsten zwei Jahre geplant. (pd/spo)