Am Donnerstagabend wurden die Gewinner der diesjährigen Awards des Art Directors Club of Europe bekannt gegeben. Die Schweiz holte folgende Auszeichnungen:

Gold:



«Waiting Win» von Havas Village Genève für CANAL+ in der Kategorie «Print & Outdoor, Direct Marketing»

Silber:

«Waiting Wins» von Havas Village Genève für CANAL+ in der Kategorie "Print & Outdoor, Digital Screens – non-static outdoor advertising“



«Take an art break» von Ruf Lanz Zürich für Museum Haus Konstruktiv in der Kategorie «Print & Outdoor, Outdoor»

«Take an art break» von Ruf Lanz Zürich für Museum Haus Konstruktiv in der Kategorie «Print & Outdoor, Print Advertising»

Nominationen:

«Take an art break» von Ruf Lanz Zürich für Museum Haus Konstruktiv



«Vegetarian baby food» von Ruf Lanz Zürich für Hiltl

«Withdrawn from the outside world» von Ruf Lanz Zürich für Autism Forum Switzerland

«My Switzerland» von Hinderling Volkart, part of Dept für Schweiz Tourismus

«Ai Weiwei x Hornbach: Safety Jackets Zipped the Other Way» von Neutral Zürich

«Catch a Flight to Buenos Aires» von Thjnk Zürich für Edelweiss Air

«Catch a Flight to Buenos Aires» von Thjnk Zürich für Edelweiss Air (in drei Kategorien)

«WTFold» von SiR MaRY für Samsung (in zwei Kategorien)

«Moving Box Furniture» von Jung von Matt/Limmat für Die Mobiliar (in zwei Kategorien)

«Made Visible Collection 2020» von Farner Consulting für Touring Club Suisse



«Tanzhaus Zürich» von Studio Nicolas Schaltegger für Tanzhaus Zürich



«Abseiz – Ultras & Hooligans» von Michael Kyburz für Zurich University of the Arts

Insgesamt wurden laut einer Mitteilung des ADC Switzerland 864 kreative Arbeiten aus 22 Ländern für die 29. Ausgabe der ADCE Awards eingereicht. (pd/eh)