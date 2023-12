ADCE Awards: Die Schweiz holt einen Gold-Award

Am Freitag wurden die Gewinner der diesjährigen Awards des Art Directors Club of Europe bekannt gegeben. Die Schweiz holte folgende Auszeichnungen:

Gold

The Migros Beer von Wirz Group / Migros Genossenschafts-Bund / Stories in der Kategorie Integrated Campaigns for commercial brands.





Silber

When art has to travel von Ruf Lanz und Welti-Furrer Fina Art Transport in der Kategorie Print & Outdoor Outdoor (Including poster and billboard).

Unplay the Hate von Freundliche Grüsse und Bandara in der Kategorie Interactive & Mobile für non-profit / public services / NGO.

When the debate falls silent, voice your words! von Stories und Neue Zürcher Zeitung in der Kategorie Film & Audio.

Bronze

Polish Pavilio Expo 2020 Dubai von Bellprat Partner und WXCA Warsaw in der Kategorie Design Spatial Design.

Polish Pavilio Expo 2020 Dubai von Bellprat Partner und OOS in der Kategorie Design Spatial Design.

The Candual von TBWA\Switzerland und IKEA Switzerland in der Kategorie Design Any Other.

Sennheiser Ambeo Soundbars - Primal von Foundy Berlin/Zurich/NYC /Mygosh / MassiveMusic Amsterdam / GroundGlass in der Kategorie Film & Audio Craft music and sound.

Grand Tour of Switzerland von Wirz Group / Switzerland Tourism / Stories in der Kategorie Film & Audio Online Videos.

We treat every drinking problem with discretion von Ruf Lanz und Arud (Center for Alcohol Addiction Therapy) in der Kategorie Print & Outdoor for non-profit / public service / NGO.

Welti-Furrer Fine Art Transport von Ruf Lanz und Welti Furrer Fine Art Transport in der Kategorie Print & Outdoor Print Advertising.

The Migros Beer von Wirz Group und Migros-Genossenschafts-Bund und Stories in der Kategorie Print & Outdoor Direct Marketing.

The Colors of Top Gun von Scholz & Friends / IWC Schaffhausen / The Sweet Spot Hamburg in der Kategorie Film & Audio Craft - music and sound.





Insgesamt wurden laut einer Mitteilung des ADC Switzerland 963 kreative Arbeiten aus 28 Ländern für die 32. Ausgabe der ADCE Awards eingereicht. (pd/wid)