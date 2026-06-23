Cannes Lions 26: Die Schweiz holt sich zwei Silber-Löwen

Publiziert am 23.06.2026

Erfolg für den Schweizer Laufschuhhersteller On: Die Arbeit «Shape of Dreams» für die On x Zendaya Collection ist am Dienstag in der Kategorie Film Craft gleich zweimal mit Silber ausgezeichnet worden.

Der Film, produziert von MJZ aus Los Angeles, schaffte es insgesamt viermal auf die Film-Craft-Shortlist. Da Silber und Bronze bereits am Nachmittag bekannt gegeben werden, besteht am Abend somit für On noch die Chance auf Gold oder einen Grand Prix. Nominiert war die Arbeit auch in der Kategorie Entertainment.

Am Dienstag wurden weitere Shortlists publiziert. In der ursprünglich auf Mittwoch angekündigten Kategorie Film wurde On mit «Shape of Dreams» ein weiteres Mal nominiert. Keine Platzierungen für Einreicher aus der Schweiz gab es hingegen in den weiteren Kategorien Creative Business Transformation, Creative Commerce, Creative Effectiveness, Creative Strategy und Luxury. Zwar ist IWC Schaffhausen in der Kategorie Luxury zweimal nominiert, beide Arbeiten wurden jedoch von Scholz & Friends Berlin eingereicht.



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