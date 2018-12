Sina und Pamela Méndez. Büne Huber und Abu. Stress und Comme1Flocon. Die aktuelle Kommunikationskampagne der Swiss Music Awards (SMA) steht im Zeichen von «Mentor» und «Protegé», verdiente Schweizer Musikerinnen und Musiker also, die ihr Wissen und ihre Erfahrung an die nächste Generation weitergeben. Die grösste Musikpreisverleihung der Schweiz zeichnete sich in den vergangenen elf Jahren mitunter «durch eine spektakuläre Show und grosses Medieninteresse aus», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Bedeutung des Formats als gewichtiger Kulturanlass und seine Funktion in der Talentförderung solle nun verstärkt in den Fokus rücken.

«Mit den SMA 2019 wollen wir die Bedeutung des Formats als Förderplattform noch stärker hervorheben», wird Executive Producer Oliver Rosa zitiert. «Die SMA haben viele Musikerinnen und Musiker, die sich über die Jahre zu wichtigen und sehr erfolgreichen Acts in der Szene entwickelt haben, bereits früh in ihrer Karriere ausgezeichnet und einem breiten Publikum vorgestellt. Darunter Steff la Cheffe, Dabu Fantastic, Lo & Leduc und zuletzt Nemo. Diesen Prozess wollen wir dieses Jahr mit unserer Kampagne sichtbar machen.»

Als Aushängeschilder der Kampagne wurden die drei über Generationen beliebten Schweizer Musikschaffenden Sina, Büne Huber und Stress auserkoren. Sie wurden gebeten, ein Musiktalent persönlich auszuwählen und mit in die Kampagne einzuladen. Sina hat sich als ihr Protegée für die Aargauer Sängerin Pamela Méndez entschieden, Büne Huber für den Berner Singer-Songwriter Abu und Stress bezieht den Lausanner Rapper Comme1Flocon mit ein.

Die drei Künstlerpaare verschmelzen Ton-in-Ton vor einem safrangelben Hintergrund. «Ihre Verwandtschaft in Styling und Posing unterstreicht die musikalische Beziehung untereinander», sagt Adrian Glatthorn, Creative Director bei Made Identity. Die Agentur zeichnet auch in diesem Jahr wieder für die Umsetzung der Kampagne verantwortlich. «Nach Grün 2018 dominiert 2019 Safran die SMA. Und auch dieses Jahr bleibt der Anspruch, die Künstler stolz, laut und gross in Szene zu setzen.» Die Kampagne läuft seit dem 14. Dezember schweizweit.

Bei der erstmaligen Durchführung der Swiss Music Awards im KKL Luzern werden am 16. Februar 2019 die besten Musikerinnen und Musiker der Schweiz ausgezeichnet und mit dem neuen Format «SMA live» im Luzerner Saal mehr Livemusik geboten als je zuvor. Als erster Name im Line-up von «SMA live» steht Anna Rossinelli fest. (pd/cbe)