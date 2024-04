TBWA\Zürich: Die «TSCH TSCH»-Saison ist eröffnet

Sie hatte bereits den Frühling angekündigt. Nun fliegt Hummel Tschilli durch ihre zweite Grillsaison. Für die neue Coop-Kampagne, zeigt die Agentur TBWA\Zürich die kleine Botschafterin in vier Spots. Dabei erfährt die Hummel, dass Grillfans ohne mit der Wimper zu zucken bei jedem Wetter grillieren, bekennt Farbe als Fussball-Fan, feiert eine vegetarische Variante des Grillplauschs und beweist sich als talentierte Musikerin, heisst es in einer Mitteilung.

Für die vier neuen Abenteuer haben Coop und TBWA\Zürich auf dasselbe Team gesetzt, das 2023 die Hummel eingeführt hatte: Regisseur Andreas Bruns, die Filmproduktion Shining und Hitmill. Die CGI-Künslter von Postoffice Amsterdam haben Tschilli wiederum Leben eingehaucht. Die vier 15-Sekunden-Filme sind Teil einer breit angelegten 360-Grad-Kampagne im TVC, auf OOH, DOOH, Print, Online und am POS.





Verantwortlich bei Coop: Sacha Zuberbühler (Leiter Marketingkommunikation), Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Benjamin Reiss (Leiter Werbung Promotionen/Verkaufsförderung), Florian Lanovic (Leiter Werbung FOOBY/Online Campaign), Stephanie Stähli (Projektleiterin Werbung FOOBY/Online Campaign), Lucas Bieler (Projektleiter Werbung FOOBY/Online Campaign), Oliver Pursell (Leiter Werbung Social Media), Aliza Berndt (Projektleiterin Werbung Social Media), Oliver Pursell (Leiter Werbung Social Media), Lucas Bieler (Projektleiter Werbung FOOBY/Online Campaign), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Leiter Media Digital); Verantwortlich bei TBWA\ Zürich: Manuel Wenzel, Sabrina Brandenburger, Mark Taylor, Susanne Weeber, Mark Levay, Jan Krohn, Bettina Klossner, Michael Kathe, Maude Mahrer, Liv Haegeli, Carla Hauser, (Kreation), Esther Ortega, Marija Suvajdzic, Daphne Weingartner (Beratung) Carolina Alpiger, Toni Rubera (DTP); Verantwortlich bei TW Media: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Brunner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online), Nina Hudetz (Online Mediaplanerin), Aaron Salzgeber (Digital Campaign Manager); Verantwortlich bei Shining: Leonardo Sanfilippo (Executive Producer), Gabi Benz (Line Producer), Dimitri Siegrist (Junior Producer), Andreas Bruns (Director), Tobias Dengler (DoP), Margit Proebst (Foodstyling), Randy Looser - Atelier Lohmann (Art Department), Moe Bakhshipour (Editor), Patski (Colorist), Kevin Vogel, Nicolas Küng (Onlining); Verantwortlich bei Postoffice Amsterdam (VFX): Guy van der Hoop (Producer), Ritchy Wattimena, Alysha Distelbrink, Boyo Frederix, Bram Budding, Bram Vleugel, Anaïs Mesquida, Nick de Leeuw, Tom Schuijt, Delfo Olimpo, Björn Sjöberg, Christos Filippou, Flint Kuijkens (VFX Artists); Verantwortlich bei HitMill: Fred Herrmann (Producer, Mix), Roman Camenzind (Executive Producer), Noemi Mathis (Project Management), Song by Mungo Jerry, Ray Dorset; Verantwortlich bei Cover Media: Angelina Belintani (Producer), Rainer Ammann (Sprachaufnahmen und Sounddesign). (pd/spo)