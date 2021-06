Nach dem starken Auftritt gegen die Türkei darf sich die Schweizer Fussballnati an der EM Hoffnungen auf den Achtelfinal machen. Und auch viele Fans anderer Nationen sind im Fussballfieber und unterstützen ihre Mannschaften in Gartenrestaurants beim einen oder anderen kühlen Bier oder Drink. So heisst es in einer Mitteilung von Ruf Lanz von Montagnachmittag.







Die VBZ und ihre Leadagentur Ruf Lanz haben diesen Steilpass angenommen. Das aktuelle VBZ-Motiv zeigt den Fussballfans mit augenzwinkerndem Doppelsinn: «Wir nehmen euch das Billett auch nach einem Drink zu viel nicht weg.» Eine glasklare Aufforderung zum Umsteigen. Und nebenbei gleich noch ein Beitrag gegen Alkohol am Steuer.

Das aktuelle VBZ-Motiv fährt ab sofort ein auf ganzseitigen Inseraten sowie in den sozialen Kanälen der VBZ.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Florence Craman (Projektleiterin Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (Desktop Publishing), Miro Poffa (Beratung). (pd/lol)