Ammarkt: Die Versicherungskunden ins Zentrum gestellt

Zusammen mit der St. Galler Agentur Ammarkt haben sich die Verantwortlichen der Swica entschieden in ihrer neuen Kampagne den Kundinnen und Kunden das Wort zu geben. Schliesslich seien diese dafür verantwortlich, dass SWICA gemäss mehreren Umfragen bei Comparis oder «K-Tipp» die Nummer 1 bei der Kundenzufriedenheit sei, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Die Kampagne sei «wie ein Dokumentarfilm» geplant worden. Über eine Plattform auf der Website der Versicherung konnten sich Kundinnen und Kunden mit ihrer Geschichte für die Kampagne bewerben. Über 60 Geschichten seien eingereicht worden und zwölf davon ausgewählt. «Die hohe Anzahl der Rückmeldungen hat uns gefreut. Geradezu überwältigt waren wir von der emotionalen Tiefe der geschilderten Erlebnisse», wird Swica-Marketingleiter Michael Schneider in der Mitteilung zitiert. Es sei darauf geachtet worden, dass aus allen Landesteilen jemand dabei ist und dass die Geschichten eine möglichst grosse Bandbreite abdecken.

Vier Drehtage ohne Skript

Gedreht wurden die Filme an vier Tage in Gockhausen in einer «intimen und familiären Atmosphäre». Die zwölf Protagonistinnen und Protagonisten erzählten ihre Geschichte in ihren Worten. Nichts wurde aufgeschrieben. Ruhig und sensibel habe Kameramann Fabian Kimoto, unterstützt von Coach Zoe Torinesi, die Testimonials ihre Geschichte vor der Kamera entwickeln lassen. «Uns war es extrem wichtig, die Erlebnisse nicht zu verfälschen» so Michael Schneider. «Es war ein etwas gewagtes Vorgehen. Erfreulicherweise eines, das sehr gut funktionierte.»

Kurzfassungen der Spots, Online-Werbemittel und adaptierte Plakate führen auf Swica-Landingpages, bei der sich potentielle Interessenten die ganze Geschichte des jeweiligen Testimonials ansehen und den Wechsel zu Swica einleiten können.

Die Kampagne startete Ende Mai Online mit vier Testimonials. Mitte Juli werden die übrigen acht Testimonials zielgruppengerecht sichtbar gemacht. Erstmals ist die Versicherung mit einem Spot auch in den diesjährigen grossen Openair-Kinos präsent. Den Höhepunkt der Kampagne bilden TV-Spots im Herbst, die schweizweit ausgestrahlt werden, sowie Plakate mit den Kernaussagen der Kunden.

Verantwortlich bei Swica: Walter Lutz (GL), Michael Schneider (Leiter Marketing), Remo Tanner (Leiter Marketing Services), Helena Gubernale (Leiterin Onlinemarketing); verantwortlich bei Ammarkt: Thomas Engeli (ECD), Jan Walser (AD), Avsar Yildiz (Text), Wanda Pfründer (DTP), Moritz Capelle (Group Account Director), Melanie Grass (Beratung), Mara Zehnder (Beratung), Nick Schoberth (MD), Lina Baumann GmbH (Production), Anna Anghelescu (Production Manager), Fabian Kimoto (DOP), Stefan Grah (Post Production) Bruno Augsburger (Fotografie), Zoe Torinesi (Coaching). (pd/maw)