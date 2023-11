Brinkertlück Schweiz: Die Weihnachtszeit ist die beste Lesezeit

Jedes Jahr stellt sich die ganze Schweiz die gleiche Frage: Was kann man schenken? Ex Libris gibt in einer DOOH- und Onlinekampagne Geschenktipps – denn Weihnachtszeit ist und bleibt die beste Lesezeit. Kommuniziert wird dies mit einer Headline-Mechanik, die mit den Namen bekannter Schriftstellerinnen und Schriftstellern spielt. So entsteht eine Aktivierungskampagne mit einer harten Call-to-Action, die trotzdem Spass beim Lesen bereitet - und somit perfekt zur neuen «Lesefreude»-Positionierung der Marke passt.

Ausgespielt werden die Sujets auf OOH-, DOOH-Plakatstellen und online, wie die Agentur Brinkertlück Schweiz schreibt. Zudem werden auch die Aktionswochenenden von Ex Libris beworben, wo online und in den Filialen auch von Rabatten auf Spiele, Musik und Filme profitiert werden kann.

Des Weiteren gibt es über die Feiertage ebenfalls Rabatte auf ausgewählte E-Books. So können die neuen Reader, die vielleicht unter dem Weihnachtsbaum lagen, mit viel Lesefreude geladen werden. Zudem plant Ex Libris noch in diesem Jahr die Lancierung eines eigenen E-Readers, in dem das ganze Ex Libris E-Book-Store Ökosystem bereits integriert ist. (pd/cbe)