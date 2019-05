Am 16. Mai ist die Pixel Party zum sechsten Mal über die Bühne gegangen. Dabei wurde wie in den vergangenen Jahren im Hive mit einer Open Bar und einem Flying Dinner der Keller-Metzgerei sowie den DJs Mr. Funky Friday und Sonnentag gefeiert, heisst es in einer Mitteilung.







Die rund 300 Gäste aus der Online- und Werbebranche seien von den Sponsoren Tamedia, Goldbach, Admeira, Invibes und Attackera eingeladen worden. Der Eintritt war nur auf Einladung möglich, Tickets seien nicht zum Kauf verfügbar gewesen. Zum zweiten Mal habe der Event- und Online-Sponsoring-Vermarkter Matto-Group die Party organisiert. Alle Bilder sind auf der Website verfügbar. (pd/log)