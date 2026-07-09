Michael Hinderling: «Die Werbewelt verändert sich grundlegend»

Der Siegeszug der künstlichen Intelligenz sei ein «Tipping Point» in der menschlichen Entwicklung, glaubt Michael Hinderling, Mitgründer und Kopf der neu gegründeten Zürcher Digitalagentur Heart Identity (persoenlich.com berichtete). Künftig werde ein Grossteil der Marketingmassnahmen digital abgewickelt, so Hinderling. In der aktuellen Folge des persoenlich.com-Podcasts «50 Jahre ADC» wagt das ehemalige ADC-Vorstandsmitglied einen Blick in die Zukunft der Kommunikationsbranche und beantwortet die Frage, wo es künftig noch Platz für menschliche Kreativität gäbe.

Michael Hinderling wurde 1979 in Zürich geboren. Nach einer Ausbildung an der F+F Schule für Kunst und Mediendesign machte er sich früh selbständig und gründete zusammen mit Michael Volkart die führende Digitalagentur Hinderling Volkart. 2020 verkauften sie das Unternehmen an Dept, wo Hinderling anschliessend als Managing Director und Partner für den Schweizer Markt tätig war. 2024 stieg er bei Dept aus und legte seinen Fokus auf selbständige Tätigkeiten, bevor er vor wenigen Wochen mit seinem neuen Unternehmen Heart Identity startete. Hinderling ist verheiratet, hat zwei Kinder und war unter anderem beim ADC und Best of Swiss Web als Juror und Dozent tätig.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.