Clio Awards

Mehrfach Edelmetall für die Schweiz

Am renommierten Kreativwettbewerb in New York gibt es Auszeichnungen für CRK, Ruf Lanz und TBWA\Zürich.

