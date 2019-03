Der Radiovermarkter Cover Media, seit 23 Jahren aktiv, hat schon vor Jahren seine Dienstleistungen erweitert und ist nicht mehr «nur» in der Planung und Buchung von Radiokampagnen tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Was mit der Produktion von Radiospots eingeläutet wurde, fand seine Fortsetzung in der Realisation von TV-Spots, Image-Filmen und der gesamten Palette von Tonaufnahmen. So haben in den letzten Jahren die Vertonungen von TV-Spots und die Produktion von POS-Spots enorm zugenommen, ohne dass die Betreuung und Planung von Radiokampagnen weniger wurden.

Um diesem Angebot gerecht zu werden, sind übers Jahr die unterschiedlichsten Inseratemotive vorgesehen, die das Gesamtangebot von Cover Media abbilden. Platziert werden die Inserate in Werbefachzeitschriften.

Verantwortlich bei The Cover Media, Basel: Hans-Ueli Zürcher, Roman Schnell; Fotos: Uta W. Grütter (Studio 34, Basel). (pd/cbe)