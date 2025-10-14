14.10.2025

Edi.2025

Diese Filme schaffen es auf die Shortlist

Die Jury des Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreises hat 41 mögliche Gewinnerfilme nominiert. Welche Filme gewinnen werden, wird am 30. Oktober an der Preisverleihung im Schiffbau in Zürich bekannt.
Edi.2025: Diese Filme schaffen es auf die Shortlist
Welche Werbe- und Auftragsfilme räumen 2025 ab? Die Antwort folgt am 30. Oktober im Zürcher Schiffbau. (Bild: persoenlich.com/cbe)
Publiziert am 14.10.2025

Die Swissfilm Association führt in diesem Jahr zum 26. Mal den Edi-Award durch, dies unter dem Patronat das Eidgenössischen Departements des Innern. Die Verleihung findet, wie im Vorjahr, im Schiffbau in Zürich statt – und zwar am Donnerstag, 7. November.

Die Einreichungen wurden online von über 140 Fachexpertinnen und Fachexperten juriert. Wichtigstes Beurteilungskriterium dabei ist die audiovisuell überzeugende Umsetzung des Kommunikationsauftrages, wie es in einer Mitteilung heisst. Drehbuch, Regie, Bild, Musik, Ton und Montage müssen demnach künstlerisch eine Einheit bilden, welche dem vermittelten Inhalt gerecht wird und die gestellte Aufgabe des Auftraggebers an die Produktion sinngemäss umsetzt.

Auch 2024 wurden laut Mitteilung wieder viele sehr gute Arbeiten eingereicht, 38 davon haben es auf die Shortlist geschafft. Hier geht es zu den Shortlist-Filmen. (pd/nil)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

persönlich Exemplar
Neues Heft ist da
Die neue «persönlich»-Ausgabe ist da - jetzt Probe-Exemplar bestellen.