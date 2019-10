Edi.19

Diese Filme stehen auf der Shortlist

Die Jury des Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreises hat in diesem Jahr erneut zahlreiche Filme bewertet. 68 haben «das gewisse Extra an Qualität und Kreativität» und stehen im Finale. Zwölf Plätze gehen an Stories.

Gemeinsam gegen Einsamkeit mit dem Kassenwichtel Finn von der Migros und Stories. (Bild: Screenshot)