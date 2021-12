von Redaktion persoenlich.com

5. Lego

Nicht nur Unicef Schweiz und Liechtenstein setzt in der aktuellen TV-Werbung auf den legendären Queen-Song «Don't stop me now» (persoenlich.com berichtete). Unterlegt mit einem Cover des Ohrwurms ist auch der inhouse entwickelte Weihnachtsspot von Lego. Das knapp zweiminütige Video zeigt, dass Kinder nicht aufzuhalten sind und ihre Fantasie grenzenlos ist. Oder in den Worten von Lego: Wenn man Kindern Lego-Steine in die Hand gibt, kann alles passieren. Ein Spot voller kindlicher Lebensfreude – unser Platz fünf.



4. Amazon

Der Onlineriese legt den Fokus im diesjährigen Weihnachtsspot auf die psychische Gesundheit von Teenagern während der Coronakrise. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich nach dem Lockdown schwer tut mit der Rückkehr ins Leben – an der Universitätsvorlesung oder beim Feiern mit Freunden. Einer aufmerksamen Nachbarin fällt dies auf und beschenkt die junge Frau mit einem Vogelhäuschen. Zuvor hatten die beiden sich jeweils beim Vögel füttern im Park beobachtet. Zum Schluss teilen die beiden ein Lächeln. Der Spot kommt von der Agentur Lucky Generals in London. Und als Highlight hört man dazu den Song «Hold on» von Adele.





3. Disney

Familiengeschichten sind in der Weihnachtswerbung beliebte Motive. Auch bei Geschichtenerzähler Disney steht in diesem Jahr eine Familie im Mittelpunkt – allerdings keine «gewöhnliche», sondern eine Patchworkfamilie. Disney zeigt in 3,5 Minuten, wie Mike zusammen mit seinem Hund bei Nicole und ihren zwei Kindern Max und Ella einzieht. Es geht darum, wie sich die vier zusammenfinden müssen und schliesslich zu einem perfekten Quartett werden. Oder wie es am Schluss des inhouse kreierten Spots heisst: «Familie ist das schönste Geschenk». Die deutsche Version des Songs «Liebe ist grösser» wird vom musikalischen Sternekoch Nelson Müller gesungen.



2. John Lewis



Nicht von dieser Welt kommt eine der Hauptfiguren des Spots von John Lewis. «Unexpected Guest» heisst der Film des britischen Detailhändlers. Er wurde zusammen mit der Agentur Adam & Eve/DDB erarbeitet. Im Clip trifft ein Junge auf dem Heimweg auf ein im Wald abgestürztes UFO und eine Ausserirdische. Die beiden freunden sich an und entdecken die schönen Seiten der Vorweihnachtszeit. Zum Schluss folgt die Botschaft: «For a Christmas as magical as your first».





1. Norwegische Post

Um einen schwulen Weihnachtsmann geht es im berührenden Werbespot der norwegischen Post. Es wird die Geschichte erzählt von Harry, der während den familiären Weihnachtsfeiern nie so richtig glücklich wird. Bis er eines Tages dem Weihnachtsmann begegnet, als dieser die Geschenke abliefert – und sich über die Jahre in diesen verliebt. Doch der rote Mann muss immer weiter, die Arbeit ruft. Schliesslich entscheidet sich der Weihnachtsmann dafür, die Auslieferung der Geschenke der Post zu überlassen, damit er Zeit mit Harry verbringen kann. Der TV-Spot der Agentur POL aus Oslo ist ein Plädoyer für die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe. Und ein verdienter erster Platz in unserem Ranking.



Mitarbeit: Michèle Widmer und Christian Beck