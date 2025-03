Publiziert am 19.03.2025

Die Nachwuchsförderung hat beim ADC Switzerland einen hohen Stellenwert. So ging am Mittwochabend, zum 18. Mal in Folge, die Preisverleihung des ADC Young Creatives Award über die Bühne. Das diesjährige Briefing stellte Blick, rund 120 Anwesende feierten nun die Siegerteams der Kategorien Film, Cyber und Outdoor.

38 Youngster-Teams reichten 60 Einreichungen zur spannenden Aufgabe des diesjährigen Briefinggebers und Hauptsponsors Blick ein: «News erleben statt nur lesen: Wie mache ich die Marke Blick erlebbar, damit sie zum relevanten Alltagsbegleiter wird?». (persoenlich.com berichtete)

Und das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des ADC Young Creatives Award 2025:

Kategorie Film

«Alles im Blick» von Francesca Kleinstück & Emil Maeder





Kategorie Outdoor

«Clickbaiting With Comments» von Alex Gubler & Jenna Davis





Kategorie Cyber

«Das Blicket» von Josephine Jeanguenin & Patricia Schneider





Kategorie Media (unterstützt durch Weischer.Cinema Schweiz)

Sara Schild & Delia Montagnolo



Hier geht es zum Medaillenspiegel.

Juriert wurden die Arbeiten vergangene Woche von Vertreterinnen und Vertretern vom Blick und den weiteren Sponsoren des Nachwuchswettbewerbs – APG|SGA Out of Home Media, Cash, Swissfilm Association und Keystone SDA – sowie ADC Mitgliedern.

Die Gewinnerinnen und Gewinner können sich neben den heissbegehrten Young Creatives Awards über eine Mitgliedschaft im «Young ADC» freuen und sind somit Teil des ADC Switzerland. Das Besondere dabei: Die Young Members erhalten ein «Ticket» zum Mitjurieren bei der nächsten ADC Jurierung und entscheiden somit über die Shortlist- und Bronze-Awards am ersten Jury-Tag. Dank der Kooperation mit Weischer.Cinema Schweiz vertreten die Winner-Teams zudem im Juni die Schweiz an der Young Lions Competition in Cannes.

Die Preisverleihung wurde erneut von SRF 3-Moderatorin Céline Werdelis moderiert, die erstmals auch das Team Media, welches in einem separatem Auswahlverfahren durch Weischer.Cinema gekürt wurde, auf der Bühne begrüsste. Das Media-Team nimmt ebenso wie die Young Creatives-Gewinnerteams an der Cannes Young Lions Competition teil. (pd/spo)