Cannes Lions 2019: Diese Themen dominieren dieses Jahr

von Michèle Widmer

Festival-Repräsentant Weischer Media hat am Montag das Kick-off für die Cannes Lions 2019 gegeben. Die Werbeweltmeisterschaft findet dieses Jahr vom 17 bis 21. Juni statt. Beim Mittagessen in der ADC-Gallery in Wiedikon blickte Katharina Schoenauer, welche seit diesem Jahr nebst Deutschland auch den Schweizer Markt betreut, mit den rund 60 Anwesenden auf die Highlights des letzten Jahres zurück. Gleichzeitig wagte sie einen Blick in die Glaskugel und sagte, welche Bereiche im Sommer an der Côte d'Azur hauptsächlich zu reden geben werden.









1. E-Sports

Bereits im letzten Jahr waren in Cannes viele E-Sports-Cases zu sehen. Schoenauer glaubt, dass es für 2019 nochmals mehr sein werden. Als Beispiel dafür, wohin die Reise gehen kann, zeigte sie die Arbeiten «Explore Acient Egypt» für Assassin's Creed und «Hungryfields» von Y&R Paris für die spanische Hamburgerkette Goiko Grill.









2. Voice

Laut Weischer Media könnten bei den Cannes Lions 2019 Arbeiten im Bereich Voice abräumen. «Das wurde bereits früher vorhergesagt», sagte Schoenauer in der ADC-Gallery. In diesem Jahr werde es aber wirklich passieren, ist sie überzeugt. Vorzeigebeispiele vom vergangenen Sommer an der Côte d'Azur sind für sie «My Line» für das kolumbianische Ministerium für Kommunikation und Technologie von der Agentur Mullenlowe und «Destiny 2 Ghost Skill».







3. Tech First



«Datenbasiertes Arbeiten ist in Cannes schon fast ein Garant für einen Löwen», sagte Schoenauer. 2019 wird dieser Bereich noch stärker vertreten sein. Für die Zuschauer von der Croisette mitgebracht hat sie die Cases «Rain Wifi» für Tele2 von Geometry Global und «The Canceller» Reclame Aqui von Grey Brasilien.











4. Live

Alles muss heutzutage sofort und jetzt sein – da seien Arbeiten im Bereich Live-Übertragungen am Zahn der Zeit, so Schoenauer. Was ist da von den Kreativen zu erwarten? Als Einstimmung darauf zeigte sie die Arbeiten «Follow the Ball» für Nissan von TBWA Brasilien sowie «Bet on a murderer» für France 3 von Publicis.