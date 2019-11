MCH Global hat die neue Positionierung von Dietrich Watches entwickelt und eine Kampagne konzipiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die erste Werbekampagne von MCH Global zeige die kreative Kraft der Full-Service-Agentur bei den emotionalisierten Sujets der Zuger Uhrenmarke aus Hünenberg.

Uhren sind primär als Zeitmesser konzipiert. Uhren sind aber auch Statussymbol, Prestigefaktor und bieten Gesprächsstoff. Werbekampagnen von Uhren vermitteln oft eine alte Denkweise. Starke erfolgreiche Männer oder Profi-Sportler werden als Helden genutzt, um Männern ein ebenso gutes Gefühl zu geben, wenn sie eine gewisse Uhr besitzen.

Das Kreativteam von MCH Global hat unter der Leitung von Creative Director Christine Florence Hansjosten mit diesen Voraussetzungen die Positionierung ausgearbeitet: «Die inhabergeführten Uhrenmarke von Emmanuel Dietrich hat sich bewusst gewagt, die Konkurrenz mit einem Augenzwinkern auf den Arm zu nehmen. Uhren von Dietrich sind für Männer, die nichts mehr beweisen müssen.» Mit der Kampagne würden Männer ermutigt, ihre Statussymbole zu überdenken. «Wir sprechen immer mehr von Meaningfulness und Empowerment. Frauen werden ermutigt sich stark, toll und schön zu fühlen. Ich möchte, dass man Männer in der Kommunikation ebenso bestärkt. Und wenn wir von Uhren sprechen, sprechen wir von Zeit – und Klischees sind nicht mehr zeitgemäss», wird Hansjosten in der Mitteilung zitiert. Hansjosten hatte in verschiedenen Ländern für Agenturen wie Publicis, DDB, TBWA und BBDO internationale Kampagnen konzipiert und kam kürzlich aus Paris nach Zürich.

Gewagter Auftritt inmitten der Konkurrenz

Die Kampagne beinhaltet sechs verschiedene OOH-Sujets, die inmitten der Zürcher Bahnhofstrasse in zwei Wellen zum Denken anregen. Die Kampagne wird mit klassischen Inseraten und auf Social Media verlängert.

Verantwortlich bei Dietrich Watches: Emmanuel Dietrich, Charles De Boissard; verantwortlich bei MCH Global: Christine Florence Hansjosten (Creative Director), Simon Waloszek (Art Director) Florian Zeman (Senior Account Director), Sandrine Steiner (Marketing Direktor LMS). (pd/cbe)