Für Interessierte, die die Audio-App Clubhouse nutzen: Am Donnerstag diskutiert unsere Community wiederum über Themen, die in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht haben.

Aus Anlass des Weltfrauentags von nächstem Montag sprechen wir über «Weibliche Führungskräfte in der Werbebranche». Was bringen Kampagnen wie etwa diese von Advance? Warum gibt es wenige Agenturchefinnen? Und warum sitzen in LSA und ADC vergleichsweise wenige Frauen im Vorstand? Wäre mehr Diversity überhaupt wünschenswert und wo müsste man ansetzen?

Ausserdem ist der am Sonntag ausgestrahlte zweite Zürcher «Tatort» ein Thema. «Viele Kritiken sind falsch und auch ungerecht», findet etwa Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor des persönlich Verlags, wie er auf persoenlich.com/blog kommentiert. Ackeret diskutiert mit Online-Redaktionsleiterin Edith Hollenstein. Moderiert wird der persoenlich.com-Feierabend-Talk von Redaktor und Community-Leiter Christian Beck.

Falls Sie das spannend finden oder einen Aspekt zu unserer Diskussion beisteuern möchten: Klicken Sie sich ein: am Donnerstagabend um 20.30 Uhr auf Clubhouse. Den Link zum Raum finden Clubhouse-User hier.

Fragen und Inputs können vorgängig per Mail eingereicht werden: redaktion@persoenlich.com. (red)