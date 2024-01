Die Kundschaft des Do it + Garden Zugerland erwartet ein überarbeitetes Store-Konzept für Sortiment und Verkaufsfläche. Der erste «Fachmarkt für selbstgemachte Lebensfreude» bietee nicht die baumarkttypische Produktpräsentation in unübersichtlichen Lagerhallen, sondern den idealen Raum für viel Inspiration zum Ausprobieren, Kreieren, Gestalten, Pflanzen und Werken, schreibt WPP Team Connect in einer Mitteilung.











Die Launch-Kampagne solle die Vorfreude auf das neue Einkaufserlebnis in der Zugerland-Filiale wecken. Die Sujets der Kampagne zeigen «Selbermacher:innen», die ihr Zuhause mit Farben oder Pflanzen gestalten, sich mit dem Back- oder Heimwerkersortiment einen Ausgleich schaffen oder mit der Häkelnadel ganz neue Energien entwickeln.



Effizientere Produktion dank KI



Um die kreative Vision zum Leben zu erwecken und den Kundenwunsch nach effizienter Produktion zu erfüllen, setzte Team Connect auf generative KI. Die so bebilderte Kampagne erscheint ab Ende Januar in OOH, POP und Print.



Team Connect, das WPP-Team für die Migros-Fachmärkte, setzt sich aus den Agenturen Scholz & Friends, Ogilvy, Wunderman Thompson und Hogarth zusammen.



Die beteiligten Agenturen nutzen die KI-Technologien zur Steigerung ihrer Produktivität und ebnen den Weg für ihre nahtlose Integration in die sich schnell entwickelnden Geschäftsprozesse.



Verantwortlich bei Do It + Garden: Roland Seiler (Head of Do it + Garden), Kai Hannwacker (Leiter MarKom), Aline Nyffenegger (Leiterin POP Management & strategische Projekte), Cyril Biland (Manager Media Excellence). (pd/nil)