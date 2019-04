Der neue Volg-Werbeauftritt von MRB Metzger Rottmann Bürge geht in die nächste Runde. «Aus Liebe zum Dorf» sei der neue Kerngedanke, der die Volg-Kommunikation orchestrieet und über alle Kanäle hinweg für skalierbaren Content sorge, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Skalierbar heisse hier: Eine gute Dorfgeschichte funktioniert als Headline auf Plakaten genauso gut wie als Anzeige, als Fotostory auf einer Website oder – in der Langversion – als YouTube-Video oder Publireportage. Laut der Agentur sind das die Zutaten für eine «vielseitige, agile und unterhaltsame Kommunikation, die ins Herz trifft».







Die zweite Phase der Kampagne wartet mit neuen Dorfgeschichten auf. So zum Beispiel mit dem TV-Spot «Roland», der die vielen lokalen «Feins vom Dorf»-Spezialitäten ins Zentrum seiner Handlung stellt. Oder mit weiteren einzigartigen Dorfgeschichten aus Aeschi BE, Turtmann VS oder Römerswil LU, die zur Zeit als Anzeigen, Publireportagen oder Foto-/Videostorys und natürlich auf Plakaten in der Schweiz zu sehen sein werden. Dorfgeschichten, die nur erzählen kann, wer mitten im Dorf daheim ist und für echte Einkaufserlebnisse sorgt.

