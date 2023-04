Cannes Lions 2023: Drei Schweizer in den Shortlist-Jurys

Das Kreativfestival Cannes Lions hat die Namen der Shortlist-Jurymitglieder bekanntgegeben. 197 Experten aus 58 Ländern werden entscheiden, welche kreative Arbeiten in die engere Auswahl für das International Festival of Creativity vom 19. bis 23. Juni kommen werden.

Aus der Schweiz sind drei Männer dabei: Manuel Wenzel, Chief Creative Officer bei TBWA\Zürich, bewertet die Arbeiten in der Kategorie «Outdoor», und Tobias Fueter, Mitgründer und Director der Produktionsfirma Stories, wird dies in der Kategorie «Film Craft» tun. In der Shortlist-Jury «Health & Wellness» sitzt Jayesh Nair, Digital Acceleration Lead EMEA bei Bayer Consumer Health in Basel.

«Die erste Bewertungsrunde, in der die Shortlist der Cannes Lions festgelegt wird, ist entscheidend», wird Lions-CEO Simon Cook in einer Mitteilung vom Dienstag. «Wir haben eine Weltklasse-Besetzung mit aussergewöhnlichen Talenten und Experten aus der ganzen Welt, die viel Engagement und Fachwissen in diese wichtige Aufgabe einbringen.»

In der Awarding-Jury in Cannes hat es in diesem Jahr keine Vertretung aus der Schweiz. Eine vollständige Liste aller Preisverleihungs- und Shortlist-Jurys finden Sie hier. (cbe)