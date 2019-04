Im Zwei-Monats-Rhythmus präsentiert «Lürzer’s Archive» die kreativsten Kampagnen und Arbeiten der internationalen Werbewelt. Das Printexemplar erscheint in 68 Ländern. In die zweite Ausgabe 2019 der Werbebibel haben es gleich drei aktuelle Kampagnen von Ruf Lanz geschafft, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

Die Kampagne «Kein Tier hat Lust, gequält zu werden» für die Stiftung Tier im Recht. Im Gegensatz zu Menschen haben Tiere nie die Möglichkeit, ihre Einwilligung in eine quälerische Handlung zu geben. Sie sind uns ausgeliefert und können nicht selbst für ihre Anliegen einstehen. Umso wichtiger sind tiergerechte Gesetze und ihr konsequenter Vollzug.



Die Kampagne «PowerPoint-Landschaften» für das Seminarhotel Hof de Planis im Bündnerland. Um Manager und Unternehmer darauf aufmerksam zu machen, nutzte Ruf Lanz das beliebteste Präsentationsprogramm der Zielgruppe: PowerPoint. Und kreierte daraus die Bergwelt rund um das Seminarhotel.



Die Kampagne «Don’t learn English from the US President» für yourpersonalenglishtrainer.ch. In der Radio- und Print-Kampagne kommen Leute zu Wort, die ihr Englisch unverkennbar bei Donald Trump aufgeschnappt haben und dadurch ziemlich grossspurig wirken.

(pd/wid)