Seit dem 27. März stellen «Schweizer Illustrierte» und «Style» ihr Online-Angebot gemeinsam in vier Channels auf dem überarbeiteten Webportal schweizer-illustrierte.ch zur Verfügung. «People», «Style», «Body&Health» und «Family»: Dies sind die vier Kanäle «des grössten Lifestyle-Portals der Schweiz», heisst es in einer Mitteilung. Die Channels «Body&Health» und «Family» ergänzen mit Gesundheits-, Food- und Fitness-Themen sowie familienzentrierten Ratgebern, Tipps und Rezepten das gewohnte Angebot von «Schweizer Illustrierte» und «Style».

«Hochwertige Signature-Video-Formate» bereichern laut Mitteilung die Nutzerinnen und Nutzer mit vielfältigem Content. Gülsha Adilji, Sandra Boner, Anja Ziedler und Annina Frey sorgen als Protagonistinnen der Videos für Unterhaltung. Ein Märchen-Podcast, in dem Prominente wie Claudio Zuccolini, Viola Tami, Bernhard Russi und Nik Hartmann einmal pro Woche ihr Lieblingsmärchen in ihrem Dialekt vorlesen, sowie eine Kooperation mit der Schweizer Mamalicious Community – mit über 50’000 Mitgliedern auf Facebook die grösste Mütter-Community der Schweiz – runden den Inhalt des Family-Channels ab.

Zum Auftakt der neuen schweizer-illustrierte.ch lancieren «Schweizer Illustrierte» und «Style» in Zusammenarbeit mit der Agentur Sir Mary eine Kommunikationskampagne – vom 4. April bis zum 31. Mai. «Auf schweizer-illustrierte.ch bieten wir genau die Vielfalt, die unsere Leserinnen und Leser möchten. Dies setzen wir mit unserer Kampagne auf eine spielerische Art und über unsere verschiedenen Kanäle in Szene», wird Bettina Bendiner, Co-Redaktionsleiterin Digital, in der Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt, zitiert. Die crossmediale Kampagne besteht aus 15-sekündigen Teasern der Signature-Video-Formate, gezielten Social-Media-Massnahmen, Online-Banners, Flyer und Print-Inhalten.

Zusätzlich findet noch bis zum 5. Mai ein Gewinnspiel statt: Online-Nutzer haben die Möglichkeit, einen Reisegutschein im Wert von 3000 Franken zu gewinnen. «Wir möchten die Lancierung unseres neuen Webportals mit unseren Leserinnen und Lesern feiern. Sie sollen uns die drei Dinge nennen, um die sich ihr Leben dreht, also ihren ganz persönlichen Dreiklang, und nehmen so automatisch an der Verlosung einer Reise nach Wahl teil», so Bendiner. Und fügt an: «Die eingegangenen Dreiklänge werden wir in der gedruckten Ausgabe von ‹Schweizer Illustrierte› sowie Online veröffentlichen und unter dem Hashtag #sowieichhaltbin auf Social Media mit unserer bestehenden Community teilen.» (pd/cbe)