Publiziert am 22.06.2026

Dafür hat die Kreativagentur Republica eine regionale Angebotskampagne entwickelt, die im Raum Bern, im Mittelland und in Biel läuft. Sie trägt die Leitidee «Nerds im Herzen, Techies im Kopf». Im Zentrum stehen gezeichnete Charaktere mit Hobbys aus der Technikwelt, die für das Leistungsangebot des 1977 gegründeten Unternehmens stehen sollen – von der Beratung über die Softwareentwicklung bis zu IT-Services.

«Ziel war es, die gesamte Angebotsvielfalt sichtbarer zu machen und die Positionierung als ganzheitlicher IT-Partner zu stärken», erklärt Ladina Sutter, Account Direction bei Republica.

Als Schwerpunkt nennt die Agentur einen KI-generierten TV-Spot, der eine Phishing-Mail als Figur in Szene setzt. «Mit der Kampagne machen wir die Vielseitigkeit von DV Bern sichtbar – und bringen unsere eigene DNA kreativ mit ein», sagt Dan Oppliger, Bereichsleiter IT-Services bei DV Bern.

Ausgespielt wird die Kampagne über mehrere Kanäle, darunter LinkedIn-Ads, digitale Banner, Inserate und einen Radiospot. Beteiligt waren dabei Gassmann Media sowie Ads & Figures. (pd/nil)