Die Werbeagentur PAM sucht Neukunden und nutzt dafür Plakatstellen in Zürich und Bern.

Man überlasse nichts dem Zufall, so Parvez Sheik Fareed, Inhaber und Geschäftsführer von PAM Advertising, in der Mitteilung dazu. In einem Online-Kurs bei Mike Shiva haben wir gelernt, dass diese Farben zielführend hypnotisierend wirken können». (pd/wid)