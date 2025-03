Publiziert am 03.03.2025

Die TopCard ist eine Jahreskarte, die Zugang zu drei der bekanntesten Skiregionen in Graubünden bietet. Sie ermöglicht den uneingeschränkten Zugang zu den Bergbahnen dieser Gebiete und ist sowohl im Winter als auch im Sommer gültig.





Eine Kampagne der Churer Agentur Yes Creative Digital Marketing für die Topcard setzt auf Emotionen, die zeigen, was mit der Topcard möglich ist und die Vorfreude wecken, wie die Agentur in einer Medienmitteilung schreibt. Die Kampagne unterstützt den Vorverkauf der Topcard für die Saison 2025/26, der am 1. März begonnen hat.







Die Kampagne wurde breit gestreut und in verschiedenen Formaten ausgespielt – von grossflächigen OOH-Plakaten und digitalen Screens bis hin zu Print-Anzeigen, Flyern und Bannern. Online wurde die Kampagne mit animierten und statischen Social-Media-Ads und Bannern verlängert. (pd/nil)