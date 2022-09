Die Credit Suisse, die mit Roger Federer mehr als nur eine langjährige Partnerschaft verbindet, wollte es sich nicht nehmen lassen, den Maestro gebührend zu würdigen – und gleichzeitig auch in die Zukunft zu blicken.

Denn ein wirklicher Abschied ist es nicht: Die Credit Suisse wird an Rogers Seite bleiben. Dies, weil die Bank davon überzeugt ist, dass seine Qualitäten nicht nur im professionellen Tennis vieles bewegen. Denn Personen gehen in den Ruhestand – Persönlichkeit nicht.

Unter diesem Gesichtspunkt entstand auch die Kampagne rund um die Rücktrittsankündigung und den Laver Cup: «Attitude never retires.» Als Kick-off ging einen Tag nach Federers Ankündigung ein animierter Social-Media-Post live, der zu den aufmerksamkeitsstärksten, jemals geschalteten, Posts der Credit Suisse Schweiz zählt, wie die Agentur TBWA\Zürich in einer Mitteilung schreibt. Produziert wurden alle Bewegtbild-Assets von TBWA\Vido.



Social-Media-Video:



Stadion-Video:



Es folgten weitere Massnahmen: Internationale, im Rahmen des Laver Cups und in Form einer digitalen Kampagne; Nationale, mit Printinsertionen in der Sonntagspresse in drei Sprachregionen sowie in diversen Spezialausgaben.

Verantwortlich bei Credit Suisse: Roman Reichelt (CMO), Dang Nguyen, Stephanie Trachsel, Reimund Immoos, Tanja Klotz (Strategy, Brand & Advertising), Sandra Caviezel, Mira Song Mäder, Marcel Steiner (Sponsoring), Anette Hiscott, Simon Bachofner, Valon Saiti, Bettina Wolf (Digital & Data Marketing); verantwortlich bei der Agentur: TBWA\Zürich (Konzept), TBWA\Vido (Umsetzung). (pd/cbe)