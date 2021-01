Jung von Matt Limmat: Ein easy Winter mit Ovomaltine und Andri

Andri Ragettli ist ein Schweizer Original, fokussiert und wagemutig. Entsprechend gehen die Parcours-Videos des Freeskiers regelmässig viral, seine ausgefallenen Stunts haben Kultstatus. Gemeinsam mit Ovomaltine zeigt Ragettli, wie «easy» das Leben im Schnee und auf der Piste sein kann, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Highlight der Social Campaign «Easy Winter»: Ein Stunt-Video in Anlehnung an die legendäre #GotMilk-Challenge von Tony Hawk. Im Original skatet Tony Hawk mit einem Glas Milch durch die Halfpipe – und die Milch bleibt im Glas. Andri Ragettlis Challenge: Mit einem Ovo Drink die Piste runter, über die Schanze und dabei nichts von der Ovomaltine verschütten. Ob ers schafft oder nicht? Das Stunt-Video auf Instagram, Facebook und TikTok verräts:





Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ovomaltine (@ovomaltine)



Organisch und authentisch

Der Social Content wird auf Ragettlis eigenen Channels und auf den Ovomaltine-Channels ausgespielt. Heisst konkret: Auf Instagram und Facebook in den Feeds und auf TikTok in unterschiedlichen Versionen. Mit 2 Millionen Followern auf TikTok und 500'000 Followern auf Instagram sorgt Andri Ragettli für organischen Buzz. Der von Ovomaltine und Jung von Matt Limmat produzierte Content lehnt sich entsprechend auch an den bekannten Stil von Andri Ragettlis Stunt-Videos an und setzt Ovomaltine damit auf authentische Art und Weise in Szene.

Fails und Hacks

Die nächste Stufe zündet die Social-Driven-Kampagne mit einer Mini-Doku zur Entstehung des Stuntvideos und einer Kompilation der Fails während des Stunt-Drehs. Ganz getreu dem legendären Ovomaltine-Claim: «Mit Ovo chaschs nöd besser, aber länger». Auf den Social Channels von Ovomaltine wird die «Easy Winter»-Kampagne mit Hacks für die kalte Jahreszeit begleitet. Wie verhindere ich eingefrorene Scheibenwischer? Oder: Wie halte ich meine Hände auch im tiefsten Winter schön warm? Die Hacks zeigen: Mit Ovomaltine ist der Winter eben doch easy.







Wo ist Andri?

Der Abschluss der Social Campaign ist ein Wettbewerb in den Instastories von Ovomaltine. Weil Andri langsam genug hat vom Rumstehen und sich lieber ein feines Ovomaltine-Zmorge gönnt, schickt er eine Pappfigur von sich selbst auf eine Tour de Suisse. Der Auftrag: Andris Pappfigur geht mit der Ovo-Praktikantin auf Tour und versteckt sich in verschiedenen Skigebieten der Schweiz. Wer in den Insta-Stories errät, wo sich der Papp-Andri befindet und den Ort Ovomaltine per DM zustellt, hat die Chance, ein Ovo-Zmorge-Päckli mit tollen Überraschungen zu gewinnen.

Verantwortlich bei Ovomaltine: Tanja Schütz Hess (Brand Manager Ovomaltine), Sarah Baur (Junior Brand Manager Ovo-maltine), Christof Stulz (Marketing Leiter Ovomaltine & Caotina), Shadya Fasel (Digital Ma-nager); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Jonas Bayona (Social Creative Direction), Adam Keel (Social Video Producer) Laura Meister, Andrea Schütz (Projektleitung), Christoph Kinsperger (Executive Strategy Director Content & PR), Cyrill Hauser (Chief Client Officer). (pd/lol)