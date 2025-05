Pam: Ein Elektroauto ohne politische Last

Publiziert am 21.05.2025

Spätestens seit sich Tesla CEO Elon Musk als begeisterter Unterstützer von Donald Trumps Politik zeigte und auch als Sonderberater eingesetzt wurde, fühlten sich einige Teslabesitzer mehr und mehr als ungewolltes politisches Aushängeschild verstanden. Dies ging bisweilen so weit, dass einige sich von Tesla aktiv distanzierten, indem sie einen Anti-Musk-Autoaufkleber an ihrem Tesla anbrachten.











Pam macht in der aktuellen Polestar Headline-Kampagne diese Aspekte zum Thema, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Ein prominentes Cover-Inserat in der Weltwoche preist Polestar als stilvolle Alternative an, um politischen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Auf der Front-Rückseite wird trocken hervorgehoben, dass Polestar «100% elektrisch und 0% politisch» ist.

Nebst dem Weltwoche-Cover-Inserat kommt die Kampagne auch als YouTube Ads, Display Ads und Social Ads zum Einsatz, die den nordischen Fahrspass ohne amerikanischen Grössenwahn anpreisen. (pd/spo)