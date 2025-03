Publiziert am 12.03.2025

Emilio heisst der kleine Esel im Zentrum der «Hallo Frühling»-Kampagne von Coop. Valencia Kommunikation war für die Gesamtkommunikation der Sammelaktion zuständig, wie die Agentur am Mittwoch mitteilt.

Die Animationsfigur ist zentraler Bestandteil der Bewegtbild-Kommunikation. «Ein animierter Charakter ist nicht nur ein emotionaler Blickfang, er ermöglicht es auch, in sehr kurzer Zeit viel zu erzählen. Und das ist in kurzen Formaten wie 15-Sekunden-Spots besonders wichtig», wird Valencia-CCO Tommy Schilling zitiert.

Entsprechend wurde in den Storyboards darauf geachtet, die verschiedenen Sammelartikel möglichst schnell und plakativ in Szene zu setzen, ohne dass der Spot an Emotionalität verliert. Umgesetzt wurden die Bewegtbilder gemeinsam mit Boutiq Films für die Produktion und Postoffice Studios Amsterdam für Character Design und Animation.

Emilio ist nicht die erste kuschelige Animationsfigur in Coop-Kampagnen. Letzten Dezember stand ein grossäugigesRehkitz im Zentrum der «Winter Wunder»-Sammelkampagne. Und die «Tsch-Tsch»-Hummel ist mittlerweile fest mit der Grillsaison verbunden. Wie Emilio stammen sie aus den Postoffice Studios.

Das zentrale Bewegtbild der Frühlingskampagne wird umrahmt von einer Kampagnen-Website, POS, Print und Social Media. Die Sammelaktion dauert vom 13. März bis 20. April. (pd/spo)