Silverspot: Ein Goal für den Hauseigentümerverband

«Wir möchten in zwei Wochen auf die Cubes vom Swiss Ice Hockey Cup», so erhielt Silverspot eine kurzfristige Anfrage vom Schweizer Hauseigentümerverband (HEV), wie es in einer Mitteilung heisst.

Deshalb wurde innert vierzehn Tagen der Dreh organisiert: Eishalle, Nebelmaschine und HEV-Goalie-Trikot. Die Zusammenarbeit zwischen dem HEV und Silverspot lief laut Mitteilung «Hand in Hand». Der ehemalige Goalie des SCB und Schweizer Nationalmannschaft, Renato Tosio, konnte für den Einsatz als «HEV-Goalie» gewonnen werden.





«Ein grosses Kompliment. Alles sehr professionell vorbereitet und durchgeführt», lässt sich Renato Tosio in der Mitteilung zitieren. Der fertige Spot wird während der aktuellen und nächsten Saison in den Stadien vom Swiss Ice Hockey Cup gezeigt. (pd/lol)