Die Agentur Sir Mary gewinnt bei den renommierten Londoner D&AD Awards einen Graphite Pencil, dies mit der Arbeit WTFold für Samsung in der Kategorie Typography/Posters. Ein Graphite Pencil wird laut dem Veranstalter «an herausragende Arbeiten vergeben, die wunderschön ausgeführt sind und in deren Mittelpunkt eine originelle und inspirierende Idee steht».

Sir Mary hat es mit WTFold gleich mehrfach auf die Shortlists geschafft: einmal in der Kategorie Graphic Design, dreimal in der Kategorie Typography. Jung von Matt/Limmat kam in der Kategorie Packaging Design mit der «Mobiliar – Moving Box Furniture» auf die Shortlist.

Die 58. D&AD-Awards-Zeremonie fand am Donnerstagabend virtuell statt. Insgesamt wurden 618 Bleistifte verliehen, darunter vier Black Pencils, die prestigeträchtigste kreative Auszeichnung. (cbe)