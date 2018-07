thjnk Zürich: Ein Hauch von Kalifornien am Zürihorn

Für den Auftritt an den Schweizer Open-Air-Kinos stellt Edelweiss einen ikonischen Moment aus der Film- und Fernsehgeschichte nach: die Slowmotion-Rennszene aus Baywatch. Die Airline tue das wie gewohnt mit einem Augenzwinkern, schreibt thjnk in einer Mitteilung vom Freitag. Denn die jungen Männer, die sich im Kinospot locker trabend zur Rettungsschwimmerin gesellen, seien nicht alle so richtig in Form: zu klein, zu dünn oder zu viele Pfunde auf den Rippen.

Seit letztem Jahr ist Edelweiss Sponsor des Allianz Cinema in Zürich und Basel. Dieses Jahr unterstützt die Airline auch die Coop-Open-Air-Kinos. Der kommunikative Auftritt von Edelweiss beinhaltet einen Kinospot, Plakat- und Printumsetzungen sowie diverse Begleitmassnahmen vor Ort. Der Auftritt hat am Donnerstagabend am Allianz Cinema am Zürihorn Premiere gefeiert.

Verantwortlich bei Edelweiss Air: Bernd Bauer (Chief Executive Officer), Alain Chisari (Chief Commercial Officer), Marco Brütsch (Head of Brand Management & Marketing Communications), Corinne Römer (Senior Manager Marketing, Partnerships & Events); verantwortlich bei thjnk Zürich: Alexander Jaggy (GF Kreation), Pablo Schencke (Creative Direction), Coco Hess (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Angela Cristofari, Mikael Haak, Sabrina Arthur (Projektleitung), Gordon Nemitz (GF Strategie), Isabelle Akermann (Strategische Planerin); verantwortlich bei Plan B Film: Chris Niemeyer (Regie), Jessica Sonderegger (Producer), HC Vogel (Geschäftsführer/Produzent), Miguel Sales Lopes (Kamera), Keanu Probst (Schnitt), Adriel Pfister (Grading), Matthias Kräutli (Musik/Komposition). (pd/as)