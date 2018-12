Filmgerberei: Ein Hoch auf das 10-Jahr-Jubiläum

Die Zürcher Filmproduktionsfirma feiert ihr zehnjähriges Bestehen. «Was in einem kleinen Kellerraum in der Heimatsiedlung begonnen hat, steht nun für professionelle und packende Filmgeschichten, die mit Herzblut umgesetzt werden», schreibt Filmgerberei in einer Mitteilung. Die Leidenschaft sei seit jeher dieselbe geblieben und gelte weiterhin den ungehörten und überraschenden Geschichten dieser Welt.

Vor zehn Jahren wagten die Brüder Flavio und Silvio Gerber den Schritt in die Selbstständigkeit und gründeten die Filmgerberei GmbH. Inzwischen zählt das Team zwölf Personen und das Portfolio umfasst 151 Kunden. Zudem hat sich das Büro von 12 auf 320 Quadratmeter vergrössert. «Was wir in dieser Zeit umsetzen und erleben durften, überschreitet unsere kühnsten Vorstellungen, die wir zu Beginn hatten», wird Produzent Flavio Gerber in der Mitteilung zitiert.

Freude an Herausforderungen

Heute produziert Filmgerberei eine breite Palette an Dokumentar- und Spielfilmen sowie Auftrags-und Werbefilmen. Ob Plansequenzen mit über 10'000 Statisten, grosse Werbesets, Unterwasser- oder Undercover-Drehs mit Roger Federer – die Crew lasse sich von nichts abschrecken.

Anlässlich des Jubiläums hat Filmgerberei einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre produziert.

Er werde es nie vergessen, wie er mit Fieber aus dem Helikopter hängend an der irischen Küste gedreht habe. «Die Maschine tanzte im Wind und der Regen fegte mir ins Gesicht. Aber die Bilder waren top», erinnert sich Kameramann Silvio Gerber an einen seiner aufregendsten Einsätze. «Wir lieben zu probieren, was noch keiner gewagt hat. Das zu zeigen, was noch keiner gezeigt hat. Erst das hat Wirkung, erst das macht Spass», hält er fest.

Auf die nächsten zehn Jahre angestossen

Zusammen mit Kundinnen und Kunden, Partnern, Familie und Freunden habe das gesamte Team das Jubiläum gebührend gefeiert.